La stagione 3 di The Mandalorian si è conclusa oggi su Disney+, e al momento non c’è alcun annuncio ufficiale della stagione 4. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura così da evitare spoiler.

Nel finale di stagione, Din Djarin adotta ufficialmente Grogu, che prende il nome di Din Grogu, e si trasferisce su Nevarro in una piccola casetta che occupa il frame finale dell’episodio. Nella scena prima, i due si recano nella taverna base della Nuova Repubblica dove Din incontra Carson Teva. Din riprenderà il suo lavoro da Cacciatore di Taglie e darà la caccia agli esuli delle forze imperiali.

Al momento non è ben chiaro se Din e Grogu torneranno in una stagione 4, nonostante Jon Favreau abbia già confermato di averla già scritta. Se non dovesse farsi la nuova stagione, rivedremo sicuramente i due nel film diretto da Dave Filoni che chiuderà le vicende del Mandoverso.

Le tre stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+.

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie nella nostra scheda.

Vorreste una stagione 4 di The Mandalorian? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

I film e le serie imperdibili