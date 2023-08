Un’attrice che ha lavorato tra le comparse della serie The Mandalorian ha rivelato che la produzione ha provato a convincere gli interpreti a lasciarsi scannerizzare digitalmente per poter ottenere più lavoro nella serie. La tematica, molto complessa, è al centro dello sciopero degli attori, essendo legata all’uso dell’Intelligenza Artificiale nei progetti cinematografici e televisivi.

Nicole Kreuzer, intervistata da Capital and Main, sostiene che la situazione l’avesse fatta sentire a disagio.

L’attrice ha dichiarato:

Volevo rifiutarmi di farlo. Mi sentivo a disagio. Mi hanno detto che avrei avuto ‘molto lavoro’ nella serie se l’avessi fatto. Stavano cercando di convincerci in quel modo. Se avessi detto di no alla scannerizzazione sarei andata a casa il giorno stesso, non mi avrebbero richiamata. Ma non mi hanno comunque mai richiamata.

Kreuzer sostiene di aver ricevuto come compenso per la giornata di lavoro sul set 170 dollari e di non aver potuto contattare il sindacato degli attori a causa dell’obbligo di tenere chiuso il proprio cellulare.

Nicole ha raccontato che ora non darebbe il proprio consenso alla scannerizzaazione e non sa cosa sia successo con la sua immagine digitalizzata.

