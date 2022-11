The Mandalorian: in arrivo un corto speciale di Grogu in occasione del terzo anniversario

The Mandalorian

Il 12 novembre, in occasione del terzo anniversario di The Mandalorian, su Disney+ verrà pubblicato un corto dedicato al piccolo Grogu.

Nelle nuove uscite di Disney+ per il mese di novembre è riportata la presenza di Star Wars Zen- Grogu and Dust Bunnies in uscita sabato prossimo. Da ciò che si intuisce dal titolo del corto, potremmo vedere il piccolo Grogu affrontare un cumulo di polvere.

Le prime due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+. La stagione 3 arriverà a febbraio 2023.

Fonte: Star Wars News Net