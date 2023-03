The Mandalorian: Dave Filoni risponde ai dubbi relativi a quando Grogu inizierà a parlare

The Mandalorian

Dave Filoni ha affrontato uno dei dubbi dei fan di The Mandalorian: quando Grogu inizierà a parlare.

Il protagonista dello show appartiene infatti alla stessa specie di Yoda che, come tutti i fan sanno molto bene, ha potuto comunicare senza problemi con tutti gli altri personaggi della saga stellare.

Filoni, intervistato da Entertainment Tonight, ha risposto a un quesito riguardante il momento in cui la specie inizia a parlare spiegando:

Si tratta di una buona domanda. Immagino quando sono piuttosto giovani. Non sappiamo se sta parlando a modo suo e, ovviamente, può comunicare con Ashoka che ha con lui un qualche tipo di comunicazione.

Dave ha quindi sottolineato:

Quale potrebbe essere la sua prima parola? Non lo so.

Il produttore ha inoltre ammesso che non sa se il modo in cui parlava Yoda sia una caratteristica specifica della sua specie:

Cosa ve lo fa pensare? Penso sia interessante. Forse. Penso che si sia influenzati da chi ci circonda, è una buona domanda.

Filoni ha quindi spiegato che Grogu ha un aspetto da “bambino” perché, come dimostra anche la storia di Yoda che ha vissuto per 900 anni, la sua specie invecchia in modo diverso rispetto a quelle delle altre che vivono nella galassia. Dave ha infine spiegato che attualmente ha più di 50 anni, senza però precisare una cifra precisa.

Che ne pensate? Quando credete che Grogu inizierà a parlare nella serie The Mandalorian?

Fonte: Entertainment Tonight