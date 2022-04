, regista di due episodi die di uno di, ha parlato della forza di

In una recente intervista con Romper, la regista si è concentrata su quanto è diventato forte il mandaloriano, analizzandone anche i pregi della nuova armatura:

È molto forte, e nella cultura mandaloriana, sono addestrati per essere guerrieri, e quindi possono diventare sempre più forti. Ma poi, è proprio qui che entra in gioco anche lo spray bacta. Perché non ha una vasca bacta come Boba, ma lo spray è utile. Ma hai assolutamente ragione quando dici che è diventato più forte… Nella stagione di Boba Fett, Mando è stato tranciato dalla dark saber, e poi la sua gamba è stata rimessa in sesto. Ero super entusiasta di dirigere quell’episodio perché volevo mostrare che si fa male e poi guarisce grazie allo spray bacta.