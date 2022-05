Il prossimo 6 giugno, negli Stati Uniti, uscirà il primo degli otto numeri del fumetto di, ciascuno per un episodio della prima stagione dello show.

L’adattamento, pubblicato da Marvel Comics, è scritto da Rodney Barnes e illustrato da Georges Jeanty.

Grazie a StarWars.com possiamo dare un’occhiata alla cover principale del primo numero, realizzata da Adi Granov; diverse variant cover saranno inoltre disponibili, a cura di John Tyler Christopher (Star Wars), Declan Shalvey (King Conan), David Aja (The Amazing Spider-Man), Leinil Francis Yu (Secret Invasion), Phil Jimenez (Fantastic Four), Nick Gindraux.

“La storia di The Mandalorian propone così tante delle cose che mi appassionano”, commenta Barnes. “Amo i western, il fantasy, la fantascienza, la commedia, il dramma… è un lavoro da sogno per qualsiasi scrittore. Sono felice di essere stato scelto per questo incarico!”.

Aggiunge Jeanty:

Ho sempre pensato che lo stile di un artista sia molto simile alla scrittura a mano. È molto soggettivo. Ciò che porto a Star Wars sono i miei dettagli e il mio amore per una galassia lontana lontana. Star Wars, soprattutto per quanto riguarda i cacciatori di taglie, è un paesaggio disordinato. Mi piace disegnare tutti i piccoli dettagli. Il mio sguardo è sempre stato orientato a questo aspetto, e con The Mandalorian ci sono così tante cose in ballo con il personaggio e sullo sfondo. Non vedo l’ora di aggiungere visivamente [qualcosa] al già ricco arazzo che costituisce questo universo!

Comicbook ha inoltre pubblicato alcune delle illustrazioni presenti all’interno del primo numero e alcune delle variant cover. Di seguito ve ne proponiamo tre, potete vederle tutte su questa pagina.

Ricordiamo inoltre che recentemente anche la divisione inglese della Panini Comics ha annunciato un nuovo fumetto dedicato alla prima stagione di The Mandalorian, in uscita questo mese nel Regno Unito e in Irlanda.

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie nella nostra scheda.

Fonte: Starwars.com/ CB