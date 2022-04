Mentre le riprese della stagione 3 disono terminate, la prima stagione diventerà molto presto una graphic novel.

La divisione inglese di Panini Comics ha annunciato un nuovo fumetto dedicato alla prima stagione delle avventure di Din Djarin, in uscita il prossimo maggio nel Regno Unito e in Irlanda. Sarà un volumetto di 80 pagine e costerà 9,99 sterline, non sono però stati comunicati gli autori di questo adattamento.

Nella copertina, che trovate qui sotto, possiamo vedere il finale della prima stagione, con Din e Grogu protetti dagli altri Mandaloriani.

Nel frattempo, non c’è ancora una finestra di lancio per la nuova stagione di The Mandalorian, ma alcune voci la vorrebbero in uscita entro fine anno. Le prime due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+.

Siete interessati alla graphic novel di The Mandalorian? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie nella nostra scheda.

Fonte: Screen Rant