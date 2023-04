La stagione 3 di The Mandalorian si concluderà tra due settimane e, durante la Star Wars Celebration 2023, Jon Favreau ha anticipato che i percorsi dei protagonisti arriveranno al loro culmine.

Lo showrunner della serie ha speigato:

Se parlo troppo di quello che accadrà, rovinerà l’esperienza di vedere la serie. Non si dovrà aspettare molto per vedere dove arriveranno. Ci sono molti personaggi e storie che abbiamo intrecciato nel corso di queste varie stagioni. Alcuni personaggi torneranno, le storie di altri si concluderanno.

Favreau ha sottolineato:

Tutti sono arrivati da angoli diversi e ora si tratta della specie di culmine… Hanno deciso di tornare a Mandalore… Lo stavamo costruendo da un po’ di tempo e vi dirò che sono davvero felice del risultato, e la parte divertente è ora vedere come tutti vivranno l’esperienza con noi.

In precedenza era stato svelato che il lavoro sulla quarta stagione di The Mandalorian è già iniziato, tuttavia durante la Star Wars Celebration è stato annunciato un film diretto da Dave Filoni che seguirà la “guerra crescente tra i seguaci dell’Impero e la Nuova Repubblica”. Il progetto è stato descritto come un evento cinematografico che sarà ambientato durante la timeline dell’universo di The Mandalorian.

Favreau aveva però dichiarato che non ha ancora in mente l’epilogo della storia con star Pedro Pascal:

Penso che la bellezza di questa serie è che si tratta di un capitolo a metà di una storia molto più ampia. E, anche se la storia di questi personaggi potrebbe concludersi, penso che questi personaggi si possano inserire in un contesto più ampio, ma non c’è un finale verso cui ci stiamo avvicinando. Al contrario, vorrei che queste storie continuassero all’infinito. E quindi questi personaggi potrebbero rimanere con noi per un po’e amo realmente raccontare le storie tramite la loro voce, il modo in cui si svolgono le avventure, e non vedo l’ora di fare molto di più.

Che ne pensate? Cosa vi attendete dal finale della stagione 3 di The Mandalorian dopo le parole di Jon Favreau?

