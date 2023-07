Lucasfilm ha iniziato l’anno alla grande con l’uscita della terza stagione di The Mandalorian, che ha ampliato le avventure di Din Jarin e Grogu. Da allora lo studio è passato dall’uscita di The Mandalorian al quinto capitolo del franchise di Indiana Jones, Indiana Jones e il quadrante del destino. In una nuova intervista con Jon Favreau rilasciata a IGN, l’autore e creatore della serie ha svelato che Din Djarin non è mai stato destinato a diventare il sovrano di Mandalore.

“Penso che la gente si aspettasse che Mando… Aveva la spada, salirà sul trono. Si trasformerà da cacciatore di taglie ambulante ad Aragorn o qualcosa del genere“, ha raccontato Favreau. “E la sensazione è stata quella di ‘Oh, sembra proprio che si voglia andare a parare lì’. Ma se si osservano gli indizi, in realtà speriamo di farvi arrivare alla conclusione a cui siamo arrivati nella serie perché, se si nota, sin dalla prima volta che Din utilizza la Darksaber… è molto pesante per lui. Anche l’armaiolo glielo dice“.

“Bo-Katan riesce a mettere le mani sulla Darksaber quando Din Djarin è intrappolato e la usa come se fosse un fioretto da scherma. Desiderava tanto quella Darksaber ma, senza pensarci, gliela restituisce prima che lui si riprenda. Dopo averlo salvato. E così, quella che molti si aspettavano fosse una resa dei conti tra i due, finisce con il farli lavorare insieme per qualcosa di molto diverso. E alla fine, tutti i diversi gruppi mandaloriani si riuniscono“. Ha aggiunto il creatore di The Mandalorian.

Che cosa ne pensate delle dichiarazioni di Jon Favreau? Ditecelo nei commenti.

I film e le serie imperdibili