The Mandalorian: Jon Favreau non esclude che in futuro venga realizzato un film

The Mandalorian

Jon Favreau ha parlato, in un’intervista rilasciata a Variety, della possibilità che in futuro venga realizzato un film di The Mandalorian.

Lo showrunner ha risposto alle domande riguardanti la possibile realizzazione di un lungometraggio spinoff del progetto con star Pedro Pascal. Favreau ha raccontato:

C’è sempre un’opportunità quando hai un gruppo di personaggi e storie con cui le persone stabiliscono un legame e che permettono di sfruttare vari media in aree differenti. La Marvel lo fa in modo piuttosto efficiente…

Lo showrunner ha quindi aggiunto:

Si tratta semplicemente di una questione legata a dove dovremmo investire il nostro tempo e di che tipo di appetito ha il pubblico. Con tutte queste storie che raccontiamo, si tratta realmente di un lavoro a tempo pieno far andare avanti tutto questo con ciò che stiamo facendo ora. La televisione ha un ritmo e delle tempistiche così diverse rispetto al cinema.

Per ora, quindi, Jon Favreau non esclude del tutto la realizzazione di un film che continui la storia di The Mandalorian sul grande schermo.

