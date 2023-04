Durante la Star Wars Celebration è stato annunciato un film che concluderà gli eventi dell’universo di The Mandalorian, e delle serie che gli gravitano attorno scritte da Jon Favreau e Dave Filoni.

Jon Favreau ha parlato dell’importanza di organizzare un racconto, soprattutto in una galassia grande come Star Wars:

Ci stiamo divertendo. E ora, penso che lo spettatore abbia avuto un assaggio di quanta pianificazione è stata dedicata a Star Wars. Potrei davvero parlare del periodo di tempo su cui stiamo lavorando, ma se guardi cosa ha fatto Kathy Kennedy, Dave Filoni è stato molto coinvolto in tutto questo. The Acolyte e Andor, e gli altri film che stanno per arrivare. Tutte queste cose devono essere coordinate, perché vuoi assicurarti che ci sia una coerenza tra tutte. Per quanto riguarda il nostro periodo di tempo, dobbiamo stabilire come proseguono gli eventi. Non che ci sia il bisogno di guardarli tutti, ma se lo farete avrete un’esperienza migliore. Ci stiamo assicurando che per le persone che li stanno guardando tutti, sia additivo e aiuti ad aggiungere una visione più approfondita di ciò che sta accadendo nella galassia di Star Wars.

Le prime due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+. La stagione 3 è iniziata l’1 marzo 2023. I nuovi episodi vengono pubblicati ogni mercoledì.

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie nella nostra scheda.

Cosa ha in serbo Jon Favreau per The Mandalorian? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Screen Rant

I film e le serie imperdibili