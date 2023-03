Jon Favreau è tornato a parlare dei suoi progetti per il futuro di The Mandalorian relativi al numero di stagioni che ha intenzione di realizzare.

Il creatore della serie, intervistato da EW, ha spiegato che ha intenzione di proseguire la storia fino a quando smetterà di amare il lavoro necessario a portarla sugli schermi:

Non so cosa potrebbe farmi smettere di apprezzarla, specialmente fino a quando il pubblico è in connessione con questi personaggi. Questo sembra un momento davvero apprezzabile. E amo questo formato rappresentato dal raccontare un capitolo alla volta e lasciare che gli spettatori debbano indovinare, ma inoltre soddisfare alcune aspettative.

Favreau ha spiegato:

Sto realmente apprezzando tremendamente questa serie e amo questi personaggi. Amo vedere come stiano crescendo insieme. Sto apprezzando la possibilità di lavorare con questo gruppo di persone e amo collaborare con tutti questi diversi filmmaker e con narratori differenti.

Jon ha infatti spiegato che ama poter lavorare con gli showrunner delle altre serie come Dave Filoni, Jon Watts e Chris Ford, ricordando che in The Mandalorian si ha a disposizione un grandioso gruppo di persone talentuose con cui c’è l’occasione di lavorare ogni anno.

Per ora, quindi, Jon Favreau non ha ancora deciso il numero di stagioni che comporranno The Mandalorian.

Nei prossimi mesi, inoltre, arriveranno sugli schermi di Disney+ serie come Ahsoka, Skeleton Crew e The Acolyte che amplieranno l’universo della saga.

Che ne pensate? Quante stagioni pensate dovrebbe avere la serie The Mandalorian?

Fonte: EW

