Ming-Na Wen ha svelato di aver indovinato l’apparizione a sorpresa di Luke Skywalker alla fine della stagione 2 di The Mandalorian.

Ming-Na Wen ospite del The Sackhoff Show ha svelato di aver predetto accuratamente lo scioccante cameo di Luke Skywalker nella stagione 2 di The Mandalorian:

Oh, sapevo che era Luke. Come poteva non esserlo? Il guanto, la spada laser, R2-D2 che hanno dipinto di un verde dannatamente verde. Mi sono rivolta a Jon Favreau e Dave Filoni e ho detto: ‘Mi prendi in giro?’ Questo è Plo Koon? E io dico, andiamo, stai scherzando: è R2-D2. E loro dicono: “No, non lo è”. E continuavo “Sì, lo è”. Dicono: “No, non lo è”. E io dico: “Smettetela”. Non me lo avrebbero detto, ma lo sapevo. Ecco perché stavo andando fuori di testa.