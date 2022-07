The Mandalorian, Pedro Pascal loda le sue controfigure: “Sono loro a fare il lavoro pesante”

Pedro Pascal, intervistato da Entertainment Weekly, è tornato a parlare di The Mandalorian lodando il lavoro compiuto dalle sue due controfigure sul set della serie di Star Wars prodotta per Disney+.

L’inteprete di Din Djarin ha dichiarato:

Si è trattato di un processo all’insegna della collaborazione fin dall’inizio. Mi è stata data l’opportunità di stabilire degli aspetti fisici in alcuni modi all’inizio della serie, ma mentirei se dicessi che non stavo osservando e ispirandomi a quello che stavano facendo e girando le mie controfigure. Sono loro a fare il lavoro pesante.

Pedro ha inoltre sottolineato il lavoro del suo collaboratore Lateef Crowder:

Quando ho saputo che avrebbe indossato l’armatura per me in questa serie ho pensato ‘Sì, sarò così cool!’.