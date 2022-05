ha rivelato che non ha alcuna idea di come si concluderà la serieJon Favreau sta già scrivendo la stagione 4 e l’interprete di Din Djarin ha ammesso che nessuno gli ha parlato dei progetti per la storia.

Pedro ha raccontato:

Non ho idea di come si concluderà la storia. Ogni cosa è un segreto, anche per me. Dico davvero, non ho idea.

L’attore ha però parlato di come si evolverà nella stagione 3 il rapporto tra Grogu e Mando:

Vedremo Grogu che sviluppa sempre di più il suo potere e impara a gestirlo nel modo giusto. Penso sia la cosa più importante per ogni genitore avere il proprio figlio che vive sfruttando al massimo le sue potenzialità ma senza che perda il controllo. Quella è una sfida interessante, il legame diventa sempre più profondo. Ci si inizierà a chiedere ‘Chi sta proteggendo chi?’, sarà quello che cambia.

Che ne pensate del fatto che Pedro Pascal non sappia in che modo si concluderà The Mandalorian?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook