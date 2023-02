The Mandalorian: Pedro Pascal si imbarazza quando deve fare la voce di Din ai bambini

Pedro Pascal trova inappropriato quando i fan gli chiedono di fare la voce del mandaloriano ai propri figli piccoli.

Ospite del The Graham Norton Show, l’attore ha parlato del suo imbarazzo di fronte ad alcune richieste dei fan:

Le persone vengono da me e mi chiedono di fare la voce del Mandaloriano per i loro figli. Ma penso che suoni inappropriata perché è più una voce da ‘camera da letto’ dal tono basso e ansimante. È così inquietante e non funziona nella vita reale.