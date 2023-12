Quest’anno, a marzo, la terza stagione di The Mandalorian ha fatto il suo debutto in straming su Disney+, giusto qualche settimana prima della Star Wars Celebration di Londra in cui la Lucasfilm ha annunciato i tre nuovi film e le nuove serie TV della saga in arrivo in futuro.

Poi però, fra l’estate e buona parte dell’autunno, Hollywood e i comparti di cinema e televisione, hanno dovuto fare i conti con ben due scioperi, quello degli sceneggiatori e quello degli attori, che si sono risolti solo di recente causando ritardi e slittamenti vari ed eventuali.

Ora l’industria dello spettacolo si è rimessa in moto, ma non senza conseguenze dato che, inevitabilmente, si è creato una sorta di imbuto nelle produzioni, nelle agende delle star e in tutta la filiera produttiva e post-produttiva. E per quello che riguarda gli effetti di questa cosa su Star Wars, e The Mandalorian nello specifico, Jeff Sneider ha detto, nel corso del suo popolare podcast sui retroscena hollywoodiani, che la quarta stagione della serie (che comunque, lo specifichiamo, non è neanche stata confermata in maniera ufficiale, anche se Jon Favreau l’ha già scritta tutta) potrebbe fare il salto sul grande schermo e proposta come film. Una pellicola che, stando allo scooper, dovrebbe uscire prima del film interpretato da Daisy Ridley.

Chiaramente continueremo a monitorare l’evoluzione della questione. Vi ricordiamo che il nuovo appuntamento con la Star Wars Celebration è fissato per l’aprile del 2025 a Chiba, città del Giappone di quasi un milione di abitanti che è anche capitale dell’omonima prefettura.

Qua sotto potete vedere la nostra intervista con Jon Favreau realizzata al junket virtuale di The Mandalorian per la terza stagione:

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Hot Mic Podcast su YouTube

I film e le serie imperdibili