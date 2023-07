Giancarlo Esposito è tornato a parlare del destino di Moff Gideon, il suo personaggio di The Mandalorian, e di un suo possibile ritorno.

In una recente intervista, Giancarlo Esposito ha discusso anche della teoria dei fan, che vorrebbe Moff Gideon sostituito da un suo clone e quindi ancora vivo:

So che la conclusione per Moff Gideon è sempre stata abbracciare la morte, e questo non era affatto un problema per me. Era solo “quando” e “come” e quanto fosse tangibile per il pubblico vedere cosa poteva accadergli. Amo questo particolare franchise perché non è mai chiaramente definito ciò che accade veramente…C’è una possibilità che riemerga dalle ceneri.

Fonte: Comic Book

