Simon Kassianides ha svelato che George Lucas ha ideato il nome del suo personaggio nella serie The Mandalorian.

L’interprete di Axe Woves ha infatti raccontato a The Holo Files:

Durante il mio primo incontro con Jon Favreau e Dave Filoni, e facevo la prova costumi, per la stagione 2… Jon e Dave si sono guardati e mi hanno chiesto se sapessi come il personaggio aveva ottenuto il suo nome. Ho detto semplicemente che era un nome piuttosto figo. E hanno detto che il giorno in cui George Lucas ha visitato il set, si è seduto e ha suggerito che dovesse esserci un personaggio chiamato Axe, piuttosto a caso. Ma da quel momento ho pensato, ‘Sarà meglio che tiri fuori i miei libri di testo’.