The Mandalorian: il tema musicale diventa una ninna nanna grazie a Cinematic Lullabies

The Mandalorian

The Mandalorian tornerà nel mese di febbraio 2023 con la terza stagione e, nell’attesa, i fan possono ascoltare una nuova versione del tema musicale in stile ninna nanna.

Su Spotify, Cinematic Lullabies ha offerto infatti la propria versione del tema composto da Ludwig Göransson dopo aver già proposto cover di brani molto amati come quelli di Jurassic Park o Buffy l’ammazzavampiri.

Le prime due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+. La stagione 3 arriverà a febbraio 2023 per continuare le avventure del protagonista interpretato dall’attore Pedro Pascal e del piccolo Grogu, conosciuto dai fan anche come Baby Yoda.

Fonte: ComicBook