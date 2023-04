Temuera Morrison era convinto che Boba Fett sarebbe ritornato in scena nella stagione 3 di The Mandalorian, tuttavia non ha mai ricevuto la telefonata da parte dei produttori.

L’attore, durante un’apparizione alla convention SUPANOVA Comic Con & Gaming a Melbourne, Australia, ha dichiarato:

L’attore ha comunque avuto un piccolo cameo in versione clone trooper e ha sottolineato che non ha idea se il suo cacciatore di taglie sia destinato a tornare sugli schermi:

Boba era apparso nel finale della seconda stagione di The Mandalorian e Din Djarin era poi stato coinvolto nello spinoff con star Morrison. L’attore ha sottolineato che non era convinto della scelta di coinvolgere il personaggio nella sua serie:

Beh, quel tizio Mando mi ha rubato un paio di capitoli del mio libro. Vederlo apparire con un qualche tipo di spada nera letale. E il modo in cui è entrato in scena in The Book of Boba, ha in pratica distrutto tutti. Sono certo che questo tizio stia… Rovinando il mio show. Ma non potevo dire nulla. Non sono lo sceneggiatore, quindi devo sopportarlo immagine.