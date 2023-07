The Mandalorian

Durante la stagione 3 di The Mandalorian abbiamo visto Bo Katan avere un ruolo centrale, tanto da arrivare quasi a essere la protagonista dello show.

Nel nuovo documentario dietro le quinte Disney Gallery – Star Wars: The Mandalorian stagione 3, il regista e produttore Rick Famuyiwa ha svelato che il “The Mandalorian” del titolo si applica anche a Bo, così come a Din:

Bo, per molti aspetti in questa stagione, è decisamente il The Mandalorian del titolo. Perché riguarda così tanto la sua storia, il suo viaggio e le sue idee iniziali di tornare indietro e riunire la sua gente, tutto ciò che è deragliato dopo che ha perso la Darksaber.

