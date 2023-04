Il sindaco di New York ha proclamato ufficialmente che il 14 aprile 2023 sarà ricordato come il The Marvelous Mrs Maisel Day, una giornata in onore della serie La fantastica signora Maisel.

La scelta è stata presa per celebrare l’impatto positivo avuto dallo show sulla città e il modo in cui ne ha promosso l’immagine in tutto il mondo.

La serie è tornata ieri sugli schermi di Prime Video con i primi tre episodi dell’ultima stagione e Adams ha dichiarato che:

Mette in mostra le meravigliose strade di New York, ha una protagonista femminile forte ed è il perfetto esempio di come il settore cinematografico e televisivo della nostra città crei lavori e generi un’attività economica. Continueremo a lavorare con gli studios e gli investitori, come Prime Video, per assicurare che New York sia disponibile ai loro bisogni produttivi.

La fantastica signora Maisel, nel corso di sette anni, ha dato lavoro a oltre 37.000 persone e artigiani. Tra le persone coinvolte ci sono stati 344 ballerini, 580 musicisti, 981 lavoratori quotidiani e 35.619 comparse. La serie è stata girata in oltre 350 location sparse nella città, dando un contributo essenziale alll’economica locale della Grande Mela.

Che ne pensate dell’iniziativa? Vi sembrano giuste le celebrazioni annunciate a New York per il The Marvelous Mrs. Maisel Day?

Fonte: Deadline



