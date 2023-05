Apple TV+ ha annunciato il rinnovo di The Morning Show per una quarta stagione, quando la terza ancora non è andata in onda.

La serie con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, la cui seconda stagione è stata fortemente influenzata dai lockdown, tornerà con i nuovi episodi in autunno. I contratti di Aniston e Witherspoon si esaurivano con la terza stagione, e per questo motivo Apple ha voluto avviare con giusto anticipo (per via della scaletta fitta di impegni delle due) le trattative per un rinnovo con le protagoniste e produttrici esecutive. Non è da escludere che nel nuovo contratto ci sia un’opzione anche per una quinta stagione.

La terza stagione vedrà il debutto di una nuova showrunner: Charlotte Stoudt ha infatti rimpiazzato Kerry Ehrin. Tra i nuovi ingressi nel cast figurano Jon Hamm, Stephen Fry, Tig Notaro e Nicole Beharie. Hamm interpreterà il magnate dei media Paul Marks, che non renderà la vita facile a Cory Ellison (Billy Crudup). Nel cast troviamo anche Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin e Marcia Gay Harden.

Fonte: Deadline