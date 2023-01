CBS ha annunciato il rinnovo della serie The Neighborhood per la stagione 6. La comedy farà quindi parte del palinsesto tra i programmi in onda nel 2023-24.

La comedy continua a ottenere ottimi dati di ascolto con una media di 6.13 milioni di spettatori il lunedì nello slot delle 20, crescendo fino a 7.3 milioni nel periodo live +35 giorni, con la messa in onda lineare e le visioni in streaming.

The Neighborhood è inoltre la terza comedy di Paramount+ per quanto riguarda i minuti visti.

Amy Reisenbacch, presidente di CBS Entertainment, ha dichiarato:

The Neighborhood è diventato un successo non solo offrendo risate, ma anche raccontando storie con un impatto culturale. Dalla gentrificazione a Black Lives Matter, dalle dipendenze all’interruzione di gravidanza, gli incredibili sceneggiatori e il fantastico cast sono andati oltre i limiti e ci hanno intrattenuto senza fine. Mentre girano il loro centesimo episodio questa settimana, diretto da Cedric the Entertainer, siamo elettrizzati nell’annunciare che stiamo dando al benvenuto a questa incredibile serie per la sesta stagione.

Nel cast, oltre a Cedric the Entertainer, ci sono Beth Behrs, Tichina Arnold, Sheaun McKinney, Marcel Spears e Hank Greenspan.

Fonte: Deadline