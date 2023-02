Come previsto, Warner Bros. Discovery ha siglato degli accordi per concedere su licenza alle piattaforme FaST (piattaforme streaming gratuite con pubblicità) i diritti di alcune delle serie che ha tolto da HBO Max. È dell’altroieri la notizia che Roku e Tubi proporranno gratuitamente in streaming Westworld, Raised by the Wolves, The Nevers e diverse altre serie del gigante dell’intrattenimento attraverso canali brandizzati: parliamo di più di 2000 ore di contenuti che, evidentemente, Warner Bros. Discovery monetizzerà molto meglio che su HBO Max.

Tra queste serie, The Nevers è quella che presenta una particolarità: saranno infatti disponibili, per la prima volta, tutti e 12 gli episodi della prima e unica stagione.

Era la fine del 2020 quando Joss Whedon annunciò di aver lasciato la serie prima ancora del suo debutto: il motivo furono le accuse di condotta non professionale sul set di alcune serie del passato come Buffy e Angel, portate avanti in particolare da Charisma Carpenter. All’epoca, Philippa Goslett prese le redini di The Nevers e divenne showrunner nel gennaio del 2021, mettendo insieme una nuova writers room per gli episodi 7-12 della serie, che ne avrebbero concluso l’arco narrativo.

Dopo il buon debutto sulla HBO, la serie promise di tornare nel 2022 con gli altri sei episodi, ma a dicembre è stata cancellata ufficialmente senza che questi andassero in onda, e successivamente è stata rimossa dal catalogo di HBO Max.

Ora l’unico modo per i fan di recuperare la seconda parte della stagione sarà attendere che gli episodi vengano trasmessi sui canali brandizzati Warner Bros. che compariranno su Tubi e su Roku nella primavera di quest’anno.

Fonte: Deadline