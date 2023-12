A scioperi finiti, si prepara a iniziare anche la produzione della seconda stagione di The Night Agent, una delle nuove serie originali di Netflix di maggior successo del 2023 che venne rinnovata dopo soli sei giorni dalla messa in onda il 23 marzo. Il casting dei nuovi episodi è iniziato, e oggi arriva la notizia che Amanda Warren si è unita ai protagonisti.

Warren interpreterà Catherine Weaver, una veterana del programma investigativo top-secret Night Agent, che si occupa di addestrare e supervisionare vari agenti incluso Peter Sutherland. “Intelligente, riservata e determinata, Catherine difende con ferocia i suoi agenti,” spiega la descrizione del personaggio. “Ma trova difficile ottenere la fiducia di Peter quando questi fatica a gestire i postumi dei tradimenti sperimentati nella prima stagione”.

Poco sappiamo sulla seconda stagione della serie, se non che non esiste un secondo libro di Matthew Quirk sulle avventure di Sutherland da adattare, e quindi la produzione potrà muoversi in autonomia con la storia.

