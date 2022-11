Xavier Dolan ha condiviso il trailer della serie The Night Logan Woke Up, annunciando che sarà disponibile in tutto il mondo nel 2023.

Il progetto è disponibile in anteprima su Club Illico e si ispira allo spettacolo teatrale scritto da Michel Marc Bouchard.

Nel cast ci sono Julie Le Breton, Patrick Hivon, Éric Bruneau, Xavier Dolan, Magalie Lépine-Blondeau, Julianne Côté, Anne Dorval, Jasmine Lemée, Elijah Patrice e Pier-Gabriel Lajoie.

Il thriller psicologico seguirà la storia di tre amici le cui vite sono state fatte a pezzi dopo che uno di loro commette una violenza sessuale. Il progetto sarà composto da cinque episodi di cui Xavier Dolan è sceneggiatore, produttore e regista.

Francoise Guyonnet di Studiocanal aveva dichiarato parlando dell’atteso progetto:

Siamo davvero onorati nel poter offrire ai nostri partner la prima serie drammatica di Xavier Dolan, uno dei migliori filmmaker moderni al mondo. Xavier Dolan racconta storie profondamente umane con una voce unica e ha la capacità di creare dei veri rapporti sullo schermo.

Che ne pensate del trailer della serie The Night Logan Woke Up? Lasciate un commento!

Fonte: Instagram