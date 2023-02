The Night Manager: la stagione 2 verrà realizzata, Tom Hiddleston sarà nuovamente protagonista

Prima stagione in onda dal 20 Aprile 2016 su Sky Atlantic

BBC One

The Night Manager

The Night Manager ritornerà con la stagione 2 e Tom Hiddleston ne sarà ancora il protagonista con la parte di Jonathan Pine.

Amazon Prime Video e BBC, dopo molta attesa, hanno infatti unito le forze per realizzare nuove puntate tratte dall’opera di John le Carré. Le riprese si svolgeranno usando il titolo di lavorazione Steelworks, nella città di Londra e in Sud America.

Secondo le fonti di Deadline, inoltre, l’accordo, non ancora ufficializzato, prevederebbe la realizzazione di due stagioni.

La sceneggiatura sarà firmata da David Farr, già nel team della prima che era stata diretta da Susanne Bier.

I nuovi episodi dovrebbero essere ambientati nel presente e proseguire il racconto dal momento in cui Pine viene informato della morte di Richard Roper, il trafficante d’armi che alla fine della prima stagione era stato portato via dai siriani. Il potagonista, tuttavia, dovrà affrontare una nuova minaccia potenzialmente mortale.

Tra gli interpreti della prima stagione c’erano anche l’attrice premio Oscar Olivia Colman, Elizabeth Debicki, Tom Hollander e David Harewood.

Che ne pensate? Siete felici che The Night Manager tornerà con la stagione 2 e che il protagonista sia ancora Tom Hiddleston?

Potete trovare le notizie e la recensione della prima stagione nella nostra scheda.

Fonte: Deadline