Dopo molti anni è stato svelato il motivo per cui Chris Pine non ha recitato nella serie The O.C.. L’attore, ora una star del cinema, si era infatti presentato alle audizioni per la parte del protagonista Ryan Atwood, poi assegnata a Ben McKenzie.

Tra le pagine del libro Welcome to The O.C., scritto da Alan Sepinwall, il casting director Patrick Rush ha spiegato:

Odio dirlo, ma è la verità: Chris Pine aveva quell’età in cui stava affrontando dei problemi della pelle davvero brutti. E l’audizione è avvenuta nel momento in cui sembrava un problema insormontabile. Essendo stato un ragazzino cresciuto con una pelle orribile mi si è spezzato il cuore. Ma Chris Pine sta bene ora, è a posto.

Nel libro si svela inoltre che Sebastian Stan aveva fatto l’audizione per interpretare Johnny, mentre per la parte di Marissa Cooper era stata considerata anche Olivia Wilde.

Per il ruolo di Sandy Cohen era stato considerato Jeff Goldblum e per quello di Kirsten era stata valutata Kelly Rutherford, poi tta le star di Gossip Girl. Emma Stone e Lily Collins si erano invece presentate alle audizioni per la parte di Kaitlin Cooper, poi assegnata a Willa Holland.

Fonte: ScreenRant