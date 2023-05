The Office avrà un remake realizzato in Australia prodotto da Prime Video e la protagonista sarà Felicity Ward.

Nella nuova versione non ci sarà infatti un nuovo David Brent, ma al centro della trama ci sarà una donna, Hannah Howard, che lavora per un’azienda di packaging chiamata Flinley Craddick. Quando riceve la notizia che chiuderanno la sua succursale e faranno lavorare tutti i dipendenti da casa, Hannah inizia a lottare e a fare promesse che non può mantenere pur di mantenere la sua “famiglia di lavoro” insieme.

Ward ha recitato in serie come Spicks and Specks, ha avuto ruoli in Wakefield e The Inbetweeners, ed è famosa per i suoi spettacoli comici.

Nel cast dello show, che fa così arrivare a quota 13 i remake della serie ideata da Ricky Gervais, ci sono anche Edith Poor (The Lord of the Rings: The Rings of Power, The Power of the Dog), Steen Raskopoulos (The Duchess, Feel Good), Shari Sebbens (The Sapphires, Thor: Love and Thunder), Josh Thomson (How to Please a Woman, Young Rock), Jonny Brugh (Thor: Love and Thunder, What We Do in the Shadows), Pallavi Sharda (The Twelve), Susan Ling Young (Reckoning, Hungry Ghosts),Raj Labade, Lucy Schmit e Firass Dirani (Underbelly, House Husbands).

The Office Australia debutterà in streaming nel 2024 in molte nazioni, con l’eccezione degli Stati Uniti.

La prima stagione sarà composta da otto episodi e le riprese inizieranno a giugno a Sydney.

Gervais, co-creatore della serie originale con Stephen Merchant, ha dichiarato:

Sono davvero eccitato che in Australia realizzino un remake del mio piccolo show della fine del secolo scorso. Le politiche aziendali sono cambiate un po’ negli ultimi 20 anni, quindi non vedo l’ora di scoprire come affronteranno la versione moderna di David Brent.

Che ne pensate? Guarderete The Office Australia?

Fonte: Deadline

