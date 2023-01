Billie Eilish ha da tempo rivelato di essere una grande fan di The Office e ha ora rivelato che la serie l’ha portata a credere per anni che gli U2 fossero una band di Scranton, Pennsylvania.

Nel podcast Office Ladies, la giovane star della musica, ha ammesso:

Ci sono così tante cose dette in The Office, specialmente da Michael, che sono appositamente sbagliate, scritte con quello scopo, non so nemmeno quale sia la vera parola in certi casi. Quindi ho detto molte parole sbagliate perché le ho imparate da Michael Scott.