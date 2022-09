The Office

Il Natale si avvicina e Funko non si farà trovare impreparata: sono infatti in arrivo dei nuovi prodotti a tema dedicati a The Office.

Prima di tutto un set da 4 POP natalizi, contenente Jim, Pam , Dwight e Michael tutti col cappello da Natale. Questo pack è esclusiva di Wallmart, vi invitiamo a chiedere ai vostri distributori di fiducia eventuali informazioni sull’uscita italiana.

Poi in seguito due Popsies parlanti dedicati a Santa Bond e Dwight elfo:

Infine una tazza e una spilla sempre dedicati a Santa Bond:

The Office è disponibile su Netflix e nella sezione Peacock di NOW.

Quale di questi prodotti Funko dedicati a The Office vorreste nella vostra collezione? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Twitter