John Krasinski, durante la promozione del film IF – Gli amici immaginari, ha ammesso che non riesce a non ridere guardando i video dei blooper di The Office.

L’attore e regista, mentre era ospite di uno show radiofonico targato BBC Radio 1 condotto da Greg James, ha infatti rivisto gli errori sul set e i momenti divertenti delle riprese della puntata della quarta stagione intitolata Dinner Party.

Nell’episodio Michael Scott (Steve Carell) e Jan Levinson (Melora Hardin) fanno fare a Jim Halpert e Pam Beesly (Jenna Fischer) un tour del loro nuovo appartamento, arrivando in salotto dove è stata montata una tv al plasma. Krasinski, durante i ciak, non era riuscito a rimanere serie mentre Scott mostra come la tv possa essere “spostata” per far risparmiare dello spazio e Krasinski, a distanza di anni, ha ammesso che anche ora non riesce a non ridere assistendo alla scena, considerando che la tv si sposta di pochissimi centimetri. Rivedendosi nel video che mostra il dietro le quinte della serie, John ha sottolineato: “Eccomi mentre sto avendo un esaurimento nervoso”.

La star di The Office ha inoltre ricordato come Carell rimanesse sempre serio perché era un vero professionista, a differenza degli altri membri del cast che facevano davvero fatica a concludere senza pausa le riprese.

