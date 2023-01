John Krasinski ha svelato gli episodi di The Office che reputa più divertenti della serie tv di successo.

In una recente intervista per WIRED, l’attore ha parlato dell’episodio che lo ha fatto più ridere. Si tratta della puntata della stagione 6 Secret Santa, in cui Michael fa sedere Kevin sulle sue ginocchia:

La volta che ho riso di più in vita mia è stato per l’episodio di Natale in cui Steve finge di essere Babbo Natale e chiede a Brian Baumgartner, che interpretava Kevin, di sedersi sulle sue ginocchia. Non appena Steve ha detto, ‘Cosa vorresti ragazzino?’ ha fatto uno sforzo enorme quando Brian si è seduto. Non ho mai riso più forte in vita mia. E se sei un fan dello show, sai che erano soliti fare una ripresa su Jim per una reazione e ho guardato il cameraman e ho detto: “Non provarci nemmeno. Non ci sarò”, e così ogni volta che si sposta, è in una stanza vuota, perché semplicemente non c’ero. Gli ho solo detto, “Non sarò qui. Non sono professionale e sarò sul pavimento a ridere a crepapelle”.

L’attore ha poi ammesso nell’intervista che, dopo aver filmato il lotto iniziale di episodi, pensava che il progetto non sarebbe mai uscito ed è tornato a fare il cameriere.

Devo dire che il mio episodio preferito di The Office è stato ‘Diversity Day’, tecnicamente era il secondo episodio ma era il primo veramente nostro. Significa che il pilota era una copia diretta dello show britannico, l’intera sceneggiatura era l’esatto pilot dello show britannico. Quindi ‘Diversity Day’ è stato il primo episodio che è stato nostro e solo nostro e non lo dimenticherò mai perché, in quella stanza, non solo ero l’attore meno professionale, perché ho riso di ogni singola cosa che è successa e ho totalmente buttato fuori dalla finestra il concetto di ‘essere in un documentario’, ho pensato, ‘No, riderò di tutto, tutte queste persone lo faranno”. Ma ricordo di aver guardato intorno a tutte queste persone che pensavano che nessuno avrebbe visto la serie tv, ma ho detto: “Questa sarà una delle cose più divertenti che siano mai state registrate in televisione. Peccato che nessuno lo vedrà perché chissà dove va a finire.” E sono tornato a servire ai tavoli, storia vera, dopo che abbiamo girato i primi quattro episodi, ho pensato, ‘La cosa migliore che abbia mai fatto, nessuno lo vedrà’, e mi sono iscritto di nuovo per servire ai tavoli.

