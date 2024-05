Sempre ospite del podcast di Jenna Fisher e Angela Kinsey, Office Ladies, John Krasinski, il volto Jim Halpert nella pluripremiata serie The Office, ha svelato cosa ha “rubato” dal set l’ultimo giorno di riprese, ammettendo di non averlo mai svelato a nessuno fino a quel momento: l’insegna della Dunder Mifflin.

Krasinski ha raccontato di avere agito d’impulso, dopo aver visto tutto il cast radunato a fine riprese fuori dal set, di essersi emozionato sentendo che era davvero la fine… e di essere quindi tornato indietro per portarsi via l’insegna della compagnia cartacea sede dell’ufficio.

“Ho sempre mentito a Greg (Daniels) a riguardo, dicendogli che non ero stato io a prenderla. Invece è andata proprio così, sono stato io ad avere rubato l’insegna della Dunder Mifflin” ha confessato.

Angela Kinsey ha poi ricordato di averlo notato, mentre in maniera per niente furtiva nascondeva il cartello nel baule della sua macchina, mentre lui, invano, cercava di non farsi notare:

Cercavo di impedirti di guardare verso di me. Ma non era abbastanza buio per non farsi notare, quindi sembrava che stessi cercando di occultare un cadavere nascondendolo nel baule della mia macchina.

Che ne pensate? Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: THR