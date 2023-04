The Office si è concluso da un po’ di anni, e il grande pubblico lo ha riscoperto durante la pandemia COVID-19.

Durante un’apparizione al The Drew Barrymore Show, Rainn Wilson ha immaginato cosa sarebbe successo alla filiale di Scranton della Dunder Mifflin se nello show ci fossero stati episodi ambientati durante il COVID-19:

Penso che succederebbe qualcosa del genere: Dwight riceve la chiamata dall’azienda per riportare tutti in ufficio e i suoi colleghi sono esitanti. Quindi, uno alla volta, Dwight deve rapire tutti i membri del cast di The Office e portarli alla Dunder Mifflin in una sorta di modo oscuro e in qualche modo inappropriato.