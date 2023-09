The Office

Secondo alcune indiscrezioni non ancora confermate, un reboot di The Office sarebbe attualmente in fase di sviluppo con il coinvolgimento di Greg Daniels, co-creatore e produttore della serie originale.

A condividere l’aggiornamento è stato Puck News che sostiene il progetto potrebbe presto essere annunciato ufficialmente, non appena si sarà concluso lo sciopero degli sceneggiatori.

La sitcom tratta dal progetto britannico, è andata in onda sulla NBC dal 2005 al 2013 e raccontava la storia dei dipendenti della sede di Scranton dell’azienda Dunder Mifflin.

Steve Carell aveva la parte del manager Michael Scott, Jenna Fischer aveva la parte di Pam Beesly, John Krasinski era Jim Halpert, Rainn Wilson interpretava Dwight, Ellie Kemper aveva il ruolo di Erin, e Mindy Kaling era Kelly.

Che ne pensate? Vi sembrerebbe una buona idea realizzare un reboot di The Office?

Fonte: TVLine