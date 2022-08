The Orville 4 si farà? Per Seth MacFarlane dipende tutto dal successo su Disney+

La stagione 4 di The Orville si farà? Per il creatore e protagonista della serie Seth MacFarlane le possibilità sono del 50-50, e molto (se non tutto) dipenderà dal successo della serie su Disney+.

La stagione 3 ricevette il via libera da Fox nell’ormai lontano 2019, poco dopo la serie venne spostata su Hulu, poi le riprese vennero rinviate a causa del Covid. Nel frattempo i contratti di opzione del cast sono scaduti: in caso di una quarta stagione, Hulu dovrebbe quindi ridiscuterli. MacFarlane ha spiegato a TVLine che non è quello il problema, quanto i suoi numerosi impegni (tra cui la serie di Ted attualmente in sviluppo per Peacock):

Sicuramente ci sono delle complicazioni. Ma gli attori sono la parte semplice! Ma posso dire che sono coinvolto emotivamente in questa serie come qualunque altro fan. Quindi troverò un modo di farla, se verrà approvata una quarta stagione.

Il debutto della serie su Disney+ negli Stati Uniti (dove il 10 agosto approderanno tutte e tre le stagioni) potrebbe essere la vera svolta:

La mia speranza è che quando la serie arriverà su Disney+ le persone che ancora non la conoscono le daranno una possibilità. Potrebbe essere la vera svolta. Penso che se il pubblico provasse a dare una possibilità alla serie scoprirebbe che è in grado di superare le aspettative. Il principale peso che ha questa serie è il preconcetto. Le persone pensano che sia una cosa – c’è chi crede sia una sitcom! – e poi quando la vedono si rendono conto che è completamente diversa.

