La serie tornerà il prossimo 2 giugno sugli schermi americani, e nel nuovo poster, che potete vedere qui sotto, le varie astronavi della federazione incrociano le proprie scie. Per chi non conoscesse ancora la serie, è nata come una parodia di Star Trek curata dal creatore dei Griffin, Seth MacFarlane. Le prime due stagioni sono disponibili su Disney+, su cui dovrebbe arrivare anche questa nuova stagione.

Il cast di The Orville: New Horizons include Penny Johnson Jerald (Dr. Claire Finn), Peter Macon (Bortus), J. Lee (John LaMarr), Mark Jackson (Isaac), Chad L. Coleman (Klyden) e Jessica Szohr (Talla Keyali). Inoltre, il compianto Norm Macdonald darà per l’ultima voce alla Gelatina Yaphit, ed Eliza Taylor (The 100) sarà un personaggio non ancora annunciato.

Fonte: Comic Book