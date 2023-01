I fan di The Orville sono da tempo in attesa di aggiornamenti sulla stagione 4, ma il presidente di ABC non ha condiviso nessun dettaglio riguardante il ritorno del progetto con star Seth MacFarlane.

Durante gli incontri della Television Critics Association, Craig Erwich – presidente di ABC Entertainment e Hulu & Disney Branded Television Streaming Originals – ha infatti dichiarato a TVLine:

Non abbiamo nulla da condividere attualmente. Si tratta di uno show grandioso e so che i fan hanno amato la possibilità di riaverlo nella propria vita. E Seth MacFarlene ha compiuto un lavoro grandioso, come solo lui sa fare, davanti e dietro la telecamera. Ma non abbiamo nulla da condividere in questo momento.

MacFarlane aveva rivelato che l’eventuale ritorno sarebbe stato legato ai risultati ottenuti da The Orville dopo il debutto sulla piattaforma di Disney+.

La serie The Orville è ambientata 400 anni nel futuro e in New Horizons, titolo della terza stagione, l’equipaggio dell’U.S.S. Orville continuerà la sua missione all’insegna dell’esplorazione mentre affronta i misteri dell’universo le complessità legate ai loro rapporti interpersonali.

Nel cast ci sono MacFarlane, Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald, Scott Grimes, Peter Macon, J. Lee, Mark Jackson, Chad L. Coleman, Jessica Szohr e Anne Winters.

La serie è stata creata e scritta da Seth MacFarlane, coinvolto anche come produttore in collaborazione con Brannon Braga, David A. Goodman, Jon Cassar, Jason Clark e Howard Griffith.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che per ora non ci siano aggiornamenti sulla stagione 4 di The Orville? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: TVLine