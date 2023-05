The Outlaws ha ottenuto il rinnovo da parte di Amazon Prime Video e BBC One e tornerà prossimamente con gli episodi della stagione 3.

Lo show verrà distribuito negli Stati Uniti, in Canada, Australia, Nuova Zelanda e nei paesi nordici.

Al centro della trama c’è un gruppo di sconosciuti provenienti da situazioni totalmente diverse che sono obbligati a unire le forze per completare la sentenza ricevuta da un giudice che li ha obbligati a compiere dei servizi socialmente utili a Bristol.

Le nuove puntate racconteranno la storia del boss criminale The Dean (Claes Bang) che si trova in carcere, dove attende di essere processato, lasciando il gruppo di fuorilegge mentre vanno avanti con la loro vita, fino a quando uno di loro ritorna con un segreto mortale che minaccia la vita come la conoscono. Mentre una caccia all’uomo omicida si avvicina alla gang, il gruppo cerca di dimostrare la propria innocenza prima che il caso di The Dean vada in mille pezzi e dia loro la caccia per vendicarsi.

Nel cast della serie ci sono Stephen Merchant nel ruolo di Greg, Rhianne Barreto che è Rani, Gamba Cole nella parte di Ben, Darren Boyd che interpreta John, Clare Perkins nel ruolo di Myrna, Eleanor Tomlinson nei panni di Lady Gabby, Jessica Gunning che è Diane, Charles Babalola nei panni di Malaki e Tom Hanson che è Spencer. Christopher Walken ha interpretato Frank.

La serie è stata co-creata da Merchant, coinvolto anche come produttore esecutivo, regista e sceneggiatore, insieme a Elgin James.

