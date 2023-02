Colin Farrell ha svelato il numero di episodi di The Penguin, la serie tv spin off di The Batman in arrivo su HBO Max.

In una recente apparizione al Variety’s Awards Circuit Podcast, Colin Farrell ha confermato che la serie tv sul Pinguino sarà composta da otto episodi.

Sarà una serie tv in otto parti che ruoterà attorno all’ascesa al potere di Oz, riempiendo quel vuoto di potere creato quando Falcone è stato ucciso in The Batman

La serie non ha ancora una data d’uscita, le riprese inizieranno nei primi mesi del 2023.

Vi ricordiamo che The Batman è uscito al cinema lo scorso 3 marzo. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

