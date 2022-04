The Punisher

A marzo le seriesono arrivate su Disney+, in alcune nazioni dove è attiva la piattaforma, e gli utenti hanno notato prima la rimozione della scritta “una produzione Netflix” e ora anche del tributo apresente in un episodio di

Stan Lee è morto all’età di 95 anni il 12 novembre 2018, poco dopo la sua morte, la seconda e ultima stagione di The Punisher è stata resa disponibile su Netflix. L’episodio finale della seconda stagione, “The Whirlwind”, si è concluso con un Frank Castle fedele alla versione cartacea che utilizzava dei fucili di precisione per “punire” un gruppo di spacciatori all’interno di un magazzino. Subito prima dei titoli di coda, un classico schermo nero recitava “In Loving Memory of Stan Lee”, cosa che alcuni spettatori ritenevano di cattivo gusto considerato la fine violenta della serie.

Disney+ ha rimosso il tributo, lasciandolo però al termine della stagione 2 di Jessica Jones. Similmente il servizio di streaming ha rimosso anche il tributo a Reg E. Cathey dall’episodio finale di Luke Cage.

Al momento non ci è dato sapere se e quando le ex-serie Marvel Netflix saranno aggiunte al catalogo anche sul Disney+ italiano, ma vi aggiorneremo sulle nostre pagine non appena avremo novità.

Cosa ne pensate della rimozione del tributo a Stan Lee dall’episodio di The Punisher? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie sulla serie con Jon Bernthal nella nostra scheda.

Fonte: Screen Rant