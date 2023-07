La saga di The Purge sembra potrebbe espandersi ulteriormente con una nuova serie tv.

Il creatore James DeMonaco ha infatti svelato, durante un’intervista rilasciata a Collider, che sarebbe interessato a proseguire la storia della famiglia al centro del primo film:

Assolutamente. Ho sempre voluto un seguito della storia… E se lo sciopero finirà e avremo una possibilità, si sta parlando di un approccio interessante a uno show televisivo in cui potrei farlo perché saremmo in grado di esplorare delle storie davvero intime di Purge, ma non so se sia vero, ma lo spero.

Lo sceneggiatore ha dichiarato:

Penso si siano trasferiti. Direi che farebbero ciò che avrei fatto. Penso che una famiglia che affronta così tanto trauma e perde così tanto in quella notte… E il personaggio di Lena Headey stava mettendo in dubbio la Notte del Giudizio in un modo in cui non stava facendo James, interpretato da Ethan Hawke. Lui stava semplicemente accettando i lati positivi dal punto di vista economico rappresentati dal vendere sistemi di sicurezza. Lena ha sempre detto che voleva interpretare il personaggio come se fosse morto dentro di sé, per il semplice fatto che quella notte esisteva e aveva ucciso la sua anima.

James ha sottolineato:

Era il modo in cui voleva interpretare il personaggio penso che ci sia riuscita in modo meraviglioso. Sta costantemente guardando il proprio riflesso e riflettendo in pace su cosa vuol dire tutto questo. Penso che se si vive quel livello di trauma ci si allontana, piuttosto velocemente, dalla nazione. Non posso si possa accettare un sistema del governo che approva tutto questo. Vorrei sempre seguire i Sandin nel loro percorso verso un’altra nazione, che è quello che penso accadrebbe. Ma poi anche quella nazione potrebbe iniziare a fare la Notte del Giudizio e tutto quello schifo continuerebbe intorno al mondo.

Che ne pensate della possibilità che venga realizzata un’altra serie di The Purge?

Fonte: Collider