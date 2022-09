The Recruit: Netflix annuncia la data di uscita della serie con Noah Centineo

Noah Centineo sarà il protagonista di The Recruit, una nuova serie Netflix di cui è stata svelata la data di uscita: il 16 dicembre.

Il progetto è stato creato da Alexi Hawley e racconta la storia di Owen Hendricks, il ruolo affidato al giovane attore che è già un volto molto conosciuto dagli utenti di Netflix, ovvero un giovane avvocato che lavora per la CIA e viene coinvolto in alcune situazioni pericolose legate alla politica internazionale quando un ex agente minaccia l’organizzazione.

Nel cast ci sono anche Aarti Mann nella parte di Violet, Daniel Quincy Annoh che sarà Terence, Vondie Curtis Hall nel ruolo di Walter Nyland, Kristian Bruun che è Janus Ferber, Laura Haddock che interpreta Max, Colton Dunn nei panni di Lester e Fivel Stewart che sarà Hannah.

Tra le guest star, invece, spazio a Byron Mann che interpreta Xander; Angel Parker; Linus Roache che sarà il senatore Smoot; e Kaylah Zander nei panni di Amelia.

Hawley sarà lo showrunner, mentre nel team della produzione ci saranno Centineo, Doug Liman, Gene Klein, David Bartis, Adam Ciralsky (P3 Media), e Charlie Ebersol.

