The Recruit: la serie Netflix con star Noah Centineo ottiene il rinnovo per la stagione 2

The Recruit ha ottenuto ufficialmente da parte di Netflix il rinnovo per la stagione 2.

I nuovi episodi riprenderanno la narrazione da dove si era interrotta,con Owen e Max, i protagonisti interpretati da Noah Centineo e Laura Haddock mentre si trovano in pericolo

Alexi Hawley, creatore, showrunner e produttore della serie, ha dichiarato:

Sono elettrizzato nell’immergermi di nuovo nel mondo divertente e pieno d’azione di The Recruit. Vedere come gli spettatori siano rimasti coinvolti nell’approccio avventuroso al mondo dello spionaggio che contraddistingue la serie e nell’intepretazione di Noah nel ruolo di Owen, è stato davvero un’incredibile soddisfazione.

Centineo, che ha anche l’incarico di produttore esecutivo, ha aggiunto:

So che parlo a nome dell’intero cast e del team della produzioine di eOne e Netflix quando dico che siamo elettrizzati nel tornare nel mondo The Recruit per una seconda stagione. Non vedo l’ora di scoprire cosa Alexi Hawley ha in serbo per tutti noi.