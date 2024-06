Matthias Schoenaerts ha recitato al fianco di Kate Winslet nella miniserie HBO The Regime. Nella serie Winslet interpreta la Cancelliera di un paese fittizio dell’Europa centrale (Elena Vernham), ossessionata da germi e batteri e ipocondriaca. Schoenaerts è invece l’ex caporale dell’esercito (Herbert Zubak) diventato prima controllore dell’umidità del palazzo, poi consigliere di Elena.

Schoenaerts e Winslet avevano già recitato insieme nel film di costume del 2014 A Little Chaos, ma non erano preparati a ritrovarsi su un set come quello della serie.

Afferma l’attore, ricordando la prima conversazione con la co-star:

Entrambi ci siamo detti: “Okay, ma che cos’è questo lavoro folle che stiamo leggendo? È una commedia? È un dramma? È entrambe le cose?” Stavamo cercando di capire quale sarebbe stato il tono.

Will Tracy, che ha creato e scritto la serie, ha alle spalle una lunga carriera di film e show dal tono ibrido, come Succession o The Menu e, secondo l’attore, è sempre stato attento a non dare mai una definizione sul genere di prodotto che stavano recitando.

Racconta infine Schoenaerts come ha visto il suo personaggio:

È qualcuno che passa dall’oscurità assoluta e poi, passo dopo passo, si muove verso la luce. Ha chiaramente sofferto molto, per molte ragioni, e questo lo ha trasformato in quel selvaggio imprevedibile, come lo chiamano. Ma allo stesso tempo, nel profondo, c’è ancora quel cuore che vuole fare del bene. Ecco la sua occasione.

Che ne pensate dell’interpretazione di Schoenaerts e Winslet nella serie The Regime? Avete seguito la serie? Lasciate il vostro commento!

Trovate tutte le informazioni sulla serie The Regime nella nostra scheda.

Seguiteci anche su TikTok!

FONTE: THR