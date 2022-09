The Resident potrebbe andare avanti oltre la stagione 6, secondo la co-creatrice e produttrice Amy Holden Jones.

In una recente intervista con TV Line, la Jones si è soffermata sulla possibilità che la serie tv vada avanti ancora a lungo, conscia però che il destino sia legato alle scelte del canale:

Considero uno dei più grandi trionfi di The Resident il fatto che quello che stiamo facendo sia mostrare l’evoluzione delle persone, ovvero la vita dell’essere medici durante il tempo che passa. Ho visto ER quando era in onda anni fa e non ho mai scoperto quanto fosse vecchio. Hanno cambiato personaggi, sono entrati nuovi medici, quelli di cui pensavamo di non poter vivere senza ci hanno lasciati, proprio come è successo a noi. Si è reinventato più e più e più volte ed è rimasto fresco. The Resident ha quel potenziale.

Si è poi concentrata su un eventuale rinnovo e sul futuro della serie tv:

Il destino della serie è in qualche modo deciso da Disney ma va in onda su Fox, il che non è uno scenario ideale… E questo è anche legato al destino delle serie drama della rete, che, Dio solo lo sa. Le valutazioni sono incredibilmente stabili. Abbiamo un pubblico molto importante che ci ama e, se ne avremo la possibilità, sono sicuro che continueremo a crescere. Ha il potenziale per andare avanti all’infinito, ma non so se gli verrà data quella possibilità. Spero sinceramente che le persone si rendano conto che puoi entrare nella serie in qualsiasi momento. Se avessi iniziato la stagione e non ne avessi mai visto un episodio prima, non avresti problemi a seguirla, lasciarti coinvolgere e imparare chi sono i protagonisti. Spero che continui.