The Resident sembra sia stata cancellata al termine della stagione 6.

Fox non ha confermato, e nemmeno smentito, le notizie riportate dalle fonti di TVLine che parlano di una possibilità molto remota per quanto riguarda un potenziale rinnovo, sostenendo che “in pratica è finita”.

Il destino della serie sembrava essere stato anticipato dalla società Peachtree Battle che aveva annunciato una vendita di numerosi oggetti di scena usati per le riprese di un medical drama, proprio nella zona di Atlanta dove è stato girato lo show targato Fox. Alcuni fan, inoltre, avevano riconosciuto alcuni oggetti usati per i ciak di The Resident.

La serie aveva ottenuto 4.4 milioni di spettatori e un rating di 0.5 con gli episodi di questa stagione, registrando un calo rispetto agli episodi precedenti.

Amy Holden Jones, co-creatrice della serie, aveva dichiarato a TVLine nel mese di gennaio che il season finale era stato scritto considerandolo anche un potenziale epilogo della storia, in modo da non lasciare insoddisfatti anche in caso di mancato rinnovo.

La sceneggiatrice aveva dichiarato:

Realizzare questo show è il lavoro più difficile che io abbia mai fatto, ma è anche una gioia personale e un privilegio. Questo cast è il più felice e unito che io abbia mai visto in tutto il periodo trascorso in questo settore. L’incredibile troupe ama venire al lavoro. Sarò sempre orgogliosa di quello che abbiamo fatto e di come. Se finirà ci sarà del dispiacere, ma ce ne andremo in modo soddisfacente. Altrimenti il nostro obiettivo è sempre stato di migliorarci. Posso promettere, in caso di rinnovo, una grandiosa stagione 7.

Fonte: TVLine